Иранцы взломали аккаунты высокопоставленных израильских чиновников – CheckPoint

В число пострадавших топ-чиновников входят бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, генерал запаса и глава крупного исследовательского института безопасности в Израиле.

Израильская компания по кибербезопасности CheckPoint сообщила, что иранские хакеры взломали учетные записи электронной почты высокопоставленных израильских чиновников и осуществили целевые «фишинговые» атаки на политиков и ученых, некоторые из которых имеют высокий общественный статус.

Среди высокопоставленных чиновников были бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, генерал запаса, который занимался деликатными и сложными вопросами, бывший посол США в Израиле и глава крупного исследовательского института безопасности в Израиле.

Исследование Check Point показывает, что иранские хакеры взламывали учетные записи электронной почты официальных лиц, выдавали себя за них на различных платформах, переписывались от их имени и в конечном итоге украли у них личную информацию.

Например, учетная запись электронной почты упомянутого генерала была взломана и использовалась для атаки на Ципи Ливни, бывшего министра иностранных дел попросили ввести пароль ее электронной почты в троянском файле, который был приглашением посетить конференцию за границей.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия предложила странам ЕС поставлять газ из Египта и Израиля. Представители Европейского союза публично заявили, что блок намерен заключить трехстороннее соглашение с Египтом и Израилем до лета, но детали проекта от 7 июня не разглашаются.

Курсор сообщал, что Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе.