Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых

Напряженности между Тегераном и Иерусалимом обострилась на фоне серии загадочных смертей в Иране.

Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве на инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи, которые погибли несколько недель назад.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Ученые, Айюб Энтезари и Камран Агамолаи, погибли при невыясненных обстоятельствах. В Иране считают, что это были целенаправленные убийства, сообщила The New York Times со ссылкой на иранского чиновника и два других источника, связанных с правительством.

Подробности работы мужчин, обстоятельства их смерти и их связи с правительством остаются неясными. Оба ученых были молоды и здоровы до своей смерти, которая произошла в разные дни, за сотни миль друг от друга.

35-летний Энтезари заболел после посещения званого обеда в городе Йезд и умер 31 мая. Власти объявили в розыск исчезнувшего хозяина вечеринки. Иранское оппозиционное издание, базирующееся в Великобритании, ранее сообщало, что знакомый намеренно отравил Энтезари, и что человек, устроивший званый обед, бежал из страны.

Сообщается, что Энтезари работал в центре исследований и разработок в Йезде, где он, как говорят, работал над разработкой ракет и беспилотников.

Второй ученый, 31-летний геолог Агамолеи, после своей командировки в город Тебриз отправился в Тегеран, где и заболел. У него была сильная тошнота и диарея. У него отказали органы, и он умер 2 июня.

Тегеранский университет Тарбиат Модарес, где он был докторантом, опубликовал заявление о том, что он умер от сердечного приступа. Других официальных заявлений не было.

СМИ за пределами Ирана сообщили, что Агамолаи работал на ядерном объекте в Натанзе, но его друзья это отрицали.

Предполагаемые убийства произошли на фоне череды загадочных смертей в Иране в последние недели и роста напряженности в отношениях между Израилем и Ираном. Исламская Республика еще больше нарушила ядерные соглашения, угрожала Израилю и, как сообщается, наносила удары по израильским гражданам в Турции, в то время как Израиль предупреждал об иранской ядерной программе и, как сообщается, бомбил связанные с Ираном цели в Сирии.

Ранее Курсор писал, что иранский аэрокосмический ученый погиб во время миссии на севере Ирана. Ученый по имени Мохаммад Абдус, как сообщается, работал над спутниковой программой Исламской Республики, помимо разработки БПЛА и баллистических ракет в рамках своей работы в ВВС.

Ранее редакция нашего сайта писала, что иранский командующий КСИР угрожает Израилю.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что Израиль заявляет, что у Ирана почти достаточно урана для создания ядерной бомбы. «Иран будет жестко противостоять Израилю «там, где это будет необходимо», — заявил глава спецподразделения «Аль-Кудс» Стражей исламской революции Эсмаил Каани, сообщает полуофициальное агентство Nour News.