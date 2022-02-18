Украина зафиксировала 60 нарушений режима прекращения огня за 24 часа

Военные заявили, что пророссийские боевики обстреляли более 10 населенных пунктов, используя тяжелую артиллерию, минометы и танки.

Украинские военные зафиксировали 60 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков за последние 24 часа, заявили они в пятницу.

В четверг резко возросло количество обстрелов через линию, разделяющую правительственные войска и боевиков, что президент Украины Владимир Зеленский назвал «большой провокацией».

В своем отчете военные заявили, что боевики обстреляли более 10 населенных пунктов, используя тяжелую артиллерию, минометы и танки.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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