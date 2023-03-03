Украинские бойцы показали, как уничтожили редкую машину дистанционного минирования рф

Военные провели разведку и обнаружили скопление российских оккупантоы и технику рф*. После этого точным ударом они уничтожили автономный самоходный зенитный ракетный комплекс «Тор М1», сбросив на него боеприпас с дрона.

Также бойцам удалось уничтожить редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие».

Отметим, что войска рф* несут огромные потери на всех направлениях фронта. Самые тяжелые бои идут сейчас на Донбассе. Аналитики Ua War Infographics отмечают, что в Украине уже погибли больше оккупантов, чем численность армий некоторых стран, вместе взятых. А если похоронить всех более 150 тысяч уничтоженных солдат рф на территории московского Кремля, гроб до гроба, то в Кремле почти не останется свободного места.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!