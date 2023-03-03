Украинские бойцы показали, как уничтожили редкую машину дистанционного минирования рф

21:01, Сегодня
Происшествия, Новости СНГ
украинский военный фото
Фото: depositphotos.com

Российские войска ежедневно теряют дорогостоящую технику на Донбассе.

Украинские военные уничтожили редкую российскую инженерную машину дистанционного минирования «Земледелие».

Об этом сообщает Нацгвардия Украины.

Также бойцам удалось уничтожить редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие».

Отметим, что войска рф* несут огромные потери  на всех направлениях фронта. Самые тяжелые бои идут сейчас на Донбассе. Аналитики Ua War Infographics отмечают, что в Украине уже погибли больше оккупантов, чем численность армий некоторых стран, вместе взятых. А если похоронить всех более 150 тысяч уничтоженных солдат рф на территории московского Кремля, гроб до гроба, то в Кремле почти не останется свободного места.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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