Украинские депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел на Донбассе

Народные депутаты «Слуги народа» и зарубежные журналисты попали под обстрел на Донбассе. Видео с места происшествий опубликовала пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

Депутаты от «Слуги народа» попали под обстрел в зоне операции Объединенных сил.

«На одном из постов представители народных депутатов и иностранных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в убежище», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие представители «СН» прибыли в зону операции Объединенных сил.

Позже пресс-секретарь партии «Слуги народа» опубликовала новое видео от главы фракции Давида Арахамии. Они вместе с иностранными журналистами покинули зону обстрела

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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