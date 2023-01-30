Украинские десантники показали, как отражают атаки и «крошат» россиян на Донбассе

Украинские десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как отразили штурм армии рф* нескольких позиций вблизи Марьинки Донецкой области, Войска рф не достигли своей цели и потесли большие потери.

Об этом 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Украинские бойцы рассказали, что вражеская пехота силами до роты пыталась незаметно приблизиться к позициям десантников, чтобы штурмом захватить их. Они пояснили, что коварство замысла россиян заключалось в том, что в это же время он непрерывно атаковал другие подразделения бригады, активно применяя поддержку своей артиллерии.

Но план россиян провалился. Аэроразведка николаевских десантников вовремя заметил движение противника. По россиянам было нанесено огневое поражение в сочетании со сбросом боеприпасов с дронов.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.