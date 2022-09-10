Украинские десантники показали первые кадры наступления своих подразделений на Харьковщине

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины выложили в сеть кадры наступления своих подразделений в Харьковской области.

Об этом пресс-служба ДШВ сообщила в Телеграме.

На кадрах можно увидеть полный разгром армии рф*. На видео хорошо видна сожженная техника, тела оккупантов и разбитые позиции россиян.

В Генштабе ВСУ сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области и на Южнобугском направлении. В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складах боеприпасов. Артиллерией нанесено поражение по двум пунктам управления, 8 районам сосредоточения живой силы и военной техники солдат рф, а также вражеской понтонной переправе.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!