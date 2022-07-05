Шойгу рассказал, когда закончится война в Украине

Глава Министерства обороны российской федерации* сергей шойгу заявил, что война на Украине закончится при полном выполнении всех задач, поставленных президентом владимиром путиным. Об этом он заявил на селекторном совещании в минобороны рф.
«Сегодня главными приоритетами для нас являются сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения. Специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — сказал Шойгу.
Он также рассказал о том, что якобы «за 10 дней уничтожено 170 иностранных наемников и сотрудников ЧВК» и что якобы «99 иностранцев отказались от борьбы и покинули страну».
Ранее Курсор писал, что названо условие, при котором белорусская армия может вступить в войну с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что Беларусь поддерживает россию и участие Беларуси в «спецоперации» определено им давно. При этом о вводе войск в эту страну он промолчал.
Кроме этого, Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. По его словам, Беларусь и россия создали одну военизированную группировку.
HIMARS работает: украинцы показали, как взрывают склады боеприпасов армии рф чуть ли не по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины посредством высокоточного оружия продолжают уничтожать склады боеприпасов и другие позиции российской оккупационной армии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!