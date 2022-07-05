Шойгу рассказал, когда закончится война в Украине

Министр обороны российской федерации заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

Глава Министерства обороны российской федерации* сергей шойгу заявил, что война на Украине закончится при полном выполнении всех задач, поставленных президентом владимиром путиным. Об этом он заявил на селекторном совещании в минобороны рф.

«Сегодня главными приоритетами для нас являются сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения. Специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — сказал Шойгу.

Он также рассказал о том, что якобы «за 10 дней уничтожено 170 иностранных наемников и сотрудников ЧВК» и что якобы «99 иностранцев отказались от борьбы и покинули страну».