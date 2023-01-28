Украинские контрразведчики показали, как ликвидировали группу россиян с помощью дрона

16:01, Сегодня
Происшествия, Новости СНГ
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Фото: depositphotos.com

Потери армии рф в войне с Украиной уже превысили 125 тысяч, раненых солдат — в разы больше.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины атаковали позицию солдат рф* на востоке. Защитники с помощью дрона уничтожили группу россиян, кадры успешной операции украинских войск попали в сеть.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

По предварительным данным, контрразведчик с помощью ударного дрона уничтожили четырех оккупантов. Еще по меньшей мере трое россиян получили ранения. Однако, как утверждают в пресс-службе, эти цифры неокончательны.

При этом украинским защитникам удалось не только пополнить потери россиян, но и спасти раненого воина ВСУ. Сейчас ему оказывают помощь медики.

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 28 января 2023 года ликвидировали около 125 тысяч 510 российских захватчиков, и только за прошедшие сутки — 800 человек.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли  заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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