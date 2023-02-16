Украинские разведчики показали, как уничтожили скопление россиян, пытавшихся спрятаться от ВСУ

Украинские бойцы, применив дрон-камикадзе, нанесли точный удар по скоплению живой силы солдат рф * . Видео этой операции выложили в сеть, чтобы еще раз показать, какая судьба ждет тех, кто приходит на чужую землю с войной.

На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона подмечает позиции российских военных. Они находились у линии электросетей. Очевидно, оккупанты пытаются спрятаться. Однако оператор дрона направляет его прямо на российские позиции.

Добавим, что российские войска несут в Украине огромные потери на всех направлениях фронта. По данным на утро четверг, 16 февраля, украинские военные ликвидировали только за минувшие сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 140 460 военных.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.