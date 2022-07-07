Украинские военные достали со дна реки два российских танка с экипажем

Танк российской федерации* Т-72 и пять «законсервированных» захватчиков затонули на территории Минского района Черниговской области. Об этом сообщили в Северном оперативном командовании Украины.
По словам военных, танк затонул в конце февраля, но место водителя было пустым. Те солдаты, которые находились в башне боевой бронированной машины, были обречены на гибель.
Кроме того, на странице добавлено, что стало известно еще об одном «утопленнике». Тоже российский танк Т-72, только на этот раз с полным экипажем внутри. Трое российских солдат погибли, их тела были найдены вчера, 6 июля.
Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 7 июля ликвидировали около 36 тысяч 650 российских военных. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали минимум 150 оккупантов. И это только официально подтвержденные случаи, реальное число уничтоженных солдат рф* может быть куда выше.
Также сообщалось, что названы главные кандидаты на пост нового премьер-министра Великобритании. После объявления об отставке Джонсона в сети появилось множество слухов и предположений о том, кто станет новым премьер-министром Великобритании. На данный момент самым вероятным назначением считают министра обороны Бена Уоллеса.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!