Украинские военные достали со дна реки два российских танка с экипажем

Российские оккупанты постоянно продвигают фразу «Своих не бросаем», однако на деле все происходит с точностью до наоборот. Вот и сейчас были найдены два затопленных танка с погибшими членами экипажа.

Танк российской федерации* Т-72 и пять «законсервированных» захватчиков затонули на территории Минского района Черниговской области. Об этом сообщили в Северном оперативном командовании Украины.

По словам военных, танк затонул в конце февраля, но место водителя было пустым. Те солдаты, которые находились в башне боевой бронированной машины, были обречены на гибель.

Кроме того, на странице добавлено, что стало известно еще об одном «утопленнике». Тоже российский танк Т-72, только на этот раз с полным экипажем внутри. Трое российских солдат погибли, их тела были найдены вчера, 6 июля.