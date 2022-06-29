Украинские военные показали кадры расправы над солдатами рф, которые пытались спрятаться в лесу

Украинские защитники продолжают уничтожать позиции российских оккупантов на всех направлениях фронта. При этом потери армии рф растут ежедневно.

Пока мировые новости продолжают гадать, сумеют ли украинцы противостоять огромной армии рф*, бойцы ВСУ день за днем уничтожают российских захватчиков на своих землях. Кадры сражений все чаще попадают в сеть. Так, на сей раз украинские военные показали видео уничтожения позиций вражеских войск в Харьковской области. На кадрах, сделанных из дрона, видно, как точными ударами украинские защитники «выкуривают» из лесов россиян.

Видео опубликовал один из местных Telegram-каналов.

События происходят под Балаклеей. Там военные российской армии замаскировали посреди деревьев свою технику с символикой «V» и спрятались сами. Но воины ВСУ разведали позиции врага благодаря беспилотным летательным аппаратам.

Отметим, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 29 июня ликвидировали около 35 тысяч 450 российских военных, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. Причем, это только официально подтвержденные случи смерти, реальное число россиян, которые лишились жизни при попытке захвата чужой земли, может быть куда выше.

Курсор ранее сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала также, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!