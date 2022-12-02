Украинские военные показали, как уничтожили россиян-мародеров на Донбассе

Российских захватчиков, которые обворовывали жителей Донецкой области, ликвидировали во время одной из операций по уничтожению вражеских скоплений живой силы.

Силы обороны Украины в Донецкой области выследили и ликвидировали мародеров из армии рф*.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники-операторы БПЛА обнаружили скопление вражеской пехоты, отметили в погранслужбе. Эти захватчики в одном из захваченных сел «охотились» на домашнюю птицу мирных жителей. Из-за нехватки продовольствия солдаты рф подстреливали гусей и куриц, а потом относили в свой командный пункт.

Пограничники сообщили координаты объекта артиллеристам одной из механизированных бригад. В итоге батарея пушек Рапира нанесла огневое поражение по позиции российско-оккупационных войск. В результате вместе с оккупантами-преступниками уничтожен и командир их подразделения, который как раз приехал на ужин.

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«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!