Украинские военные показали технику, которую россияне бросили при отходе с Харьковщины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал военную технику, которую российские захватчики бросили при отходе из Харьковской области.

Соответствующие фотографии Генштаб ВСУ обнародовал в Фейсбуке.

В ВСУ высмеяли «плановый» отход российских оккупантов с Харьковщины. По словам бойцов, солдаты рф* убегая бросали все – танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов.

Отметим также, что ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Харьковской области с 6 сентября от российских захватчиков освобождены около 388 населенных пунктов и около 150 тысяч человек.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!