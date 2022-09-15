Украинские военные показали технику, которую россияне бросили при отходе с Харьковщины

17:05, Сегодня
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война в украине, фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские солдаты бросили огромное количество техники, спасаясь бегством от бойцов ВСУ. Теперь эта техника послужит украинским военным.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал военную технику, которую российские захватчики бросили при отходе из Харьковской области.

Соответствующие фотографии Генштаб ВСУ обнародовал в Фейсбуке.

В ВСУ высмеяли «плановый» отход российских оккупантов с Харьковщины. По словам бойцов, солдаты рф* убегая бросали все – танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов.

Отметим также, что ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Харьковской области с 6 сентября от российских захватчиков освобождены около 388 населенных пунктов и около 150 тысяч человек.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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