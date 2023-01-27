Украинские военные рассказали, зачем в москве ставят ПВО на крышах домов

В Воздушных силах ВСУ назвали «забавной» ситуацию с установкой ЗРПК «Панцирь-С1» на крышах административных зданий в москве * . Военные считают, что эффективность такого способа защиты сомнительная, а сам метод — варварский.

Игнат объяснил, что российский «Панцирь-С1» является зенитно-пушечным комплексом. Он в себя включает и ракеты, и зенитные установки. По его словам, предназначение таких систем — сбивать беспилотники, в частности ударные. Он предположил, что россияне начинают понимать, что не смогу выиграть эту войну и начинают опасаться за собственные города. Однако их методы насмешили бойцов ВСУ.

Он подчеркнул, что в мире существует практика установки систем ПВО на крышах, но она не такая варварская, как это делается в РФ. Кроме того, россияне совершенно не подумали о том, что если в них будет что-то лететь, оно просто может взять высоту ниже, чем стоит сам «Панцирь».

«Поэтому понятно, наибольший эффект это дает для населения, которое, возможно, готовят к мобилизации», — сказал Игнат, резюмировал он.

Стоит добавить, что командование ВСУ и лично президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявляли, что не опустятся до уровня кремля и не будут бить по мирным городам и селам.

Ранее Курсор писал, что на крыше высотки в москве был замечен ЗПРК «панцирь-С1». В Telegram-каналах ходит информация, что в москве начали устанавливать на крышах зданий зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые должны защищать город от атаки с воздуха и с воды. Пока что установки ЗПРК замечены на крышах административных зданий, в том числе наверху здания минобороны рф.

Курсор также сообщал, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!