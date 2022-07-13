В Афганистане из-за наводнений погибли более 60 человек

Сильный ливень произошел в связи с продолжающимся сезоном дождей, что приводит к более сильным и значительным дождям, называемым муссонными дождями.

За последнюю неделю в Афганистане произошло несколько наводнений. 63 человека погибли и еще 81 получил ранения. Об этом заявил Мохаммед Насима Хаккани, пресс-секретарь министерства по борьбе с бедствиями временного правительства Талибана.

По его словам, больше всего от стихийного бедствия пострадали восточные провинции страны.

По словам Хаккани, наибольшие потери понесли провинции Нуристан, Лагман, Логар, Пактия, Газни, Майдан Вардак, Забул и Урузган.

Было повреждено более 12 000 домов и уничтожено более двух тысяч голов скота.

Курсор также писал, что Талибы запретили афганским женщинам летать в самолетах без сопровождения. Этот шаг был предпринят после того, как талибы отказались от своего предыдущего обязательства открыть средние школы для девочек, что привело к шоку многих афганцев и вызвало осуждение со стороны гуманитарных организаций и иностранных правительств.

Кроме того, Талибы распорядились закрыть афганские школы для девочек через несколько часов после открытия. Ранее UNAMA (Миссия ООН по содействию Афганистану) заявила, что является свидетелем катастрофического кризиса в Афганистане и обеспокоена бедственным положением афганских женщин.