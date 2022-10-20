В Ашдоде водитель сбил человека в инвалидной коляске и скрылся с места ДТП

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Ашдоде. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на человека в инвалидной коляске и быстро скрылся с места событий.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Об этом 20 октября сообщает Walla.

Предполагаемое ДТП, произошедшее на улице Рогозина в Ашдоде, в результате которого был сбит и серьезно ранен мужчина в моторизованной инвалидной коляске. Гражданин около 55 лет, страдающий множественными повреждениями органов, находится без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.

Предварительное расследование инцидента показывает, что после наезда на инвалида водитель-нарушитель скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Прибывшая на место бригада MDA доставила пострадавшего в городскую больницу Асута.

Ранее «Курсор» сообщал, что автомобиль сбил мужчин на обочине.