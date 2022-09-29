Автомобиль сбил мужчин на обочине: подробности ДТП на шоссе 70

Одного из мужчин с тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализировали в медицинское учреждение «Рамбам» в Хайфе.

Сегодня вечером, 29 сентября, на шоссе 70 в районе перекрестка Эвлаим произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один мужчина погиб, а еще один получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает издание News.walla.

Автомобиль сбил мужчин, когда они поправляли на обочине груз в прицепе к своему транспортному средству. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи. Один из пострадавших скончался от полученных травм после попыток реанимации. Другого мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу «Рамбам» в Хайфе.

На место аварии приехали сотрудники полиции, чтобы выяснить обстоятельства трагической аварии.

«Курсор» писал ранее, что 28-летний житель Иерусалима отправился на семейный отдых в Иорданию, но закончился он, к сожалению, весьма плачевно. Израильтянину потребовалась срочная операция из-за того, что он попал в ДТП. Мужчину эвакуировали домой с помощью вертолета МАДА.

Еще мы писали, что 28 сентября, в Молдове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 9 израильтян.

Напомним, что на развязке Бака возле Хадеры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика-эвакуатора. Причины и обстоятельства аварии выясняются.