В Австрии носорог напал на людей, есть один погибший

"Мы абсолютно шокированы и пока не знаем, как это произошло".

В зоопарке Австрии носорог убил смотрителя, а также травмировал еще одного работника.

Об этом сообщает СNN.

Трагедия произошла утром 12 сентября, во вторник, в Зальцбургском зоопарке в Хелльбрунне. Там 33-летняя смотрительница занималась своей обычной работой в вольере, во время чего стала жертвой нападения носорога. Животное убило женщину, которая скончалась на месте.

В дело вмешался 34-летний смотритель, который пытался отпугнуть носорога, однако в итоге он получил серьезные травмы. Сотрудника срочно доставили в университетскую больницу Зальцбурга, где его прооперировали.

"Мы абсолютно шокированы и пока не знаем, как это произошло. Рано утром носорогов обычно смазывают кремом от насекомых. Это всегда происходит на охраняемой территории", – прокомментировала это происшествие пресс-секретарь зоопарка Ульрике Ульманн.

В этом зоопарку живет 150 различных видов животных, в совокупности 1,5 тысячи особей. Среди них есть белые носороги. В их вольере живут два самца по имени Тому и Атос, а также две самки – Йети и Тамика.

Белый носорог (лат. Ceratotherium simum) является крупнейшим представителем семейства носорогов. Из-за бесконтрольной охоты эти животные оказались на грани исчезновения.

Однако благодаря постепенному увеличению их численности в последние 15 лет этих животных вновь включили в список объектов охоты. Добычу белого носорога проводят, но в этом задействованы строгий контроль и жесткие квоты.

Также "Курсор" сообщал, что в Египте акула напала на туристку.