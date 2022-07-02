В Бейт-Джане застрелили брата бывшего мэра

В Бейт-Джане (друзская деревня в Галилее) неизвестные вчера застрелили брата бывшего мэра.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовые будни.

На видео, опубликованном в сети, видно, как неизвестный выходит из автомобиля с оружием и подходит к автомобилю убитого, а после выстрела возвращается в свой автомобиль и поспешно скрывается.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ во время ночного рейда в Дженине арестовал 17 палестинцев. У них было изъято оружие, с которым преступники нападали на военных.

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Ранее Курсор сообщал, что в Турции предотвратили попытку похищения бывшего посла Израиля. Согласно информации, Иран направил в страну агентов под видом бизнесменов, туристов и студентов для убийства израильтян в отместку за убийство революционного гвардейца Хасана Саида Ходаяри и другие действия, приписываемые Израилю Исламской Республикой.