В Бейт-Шемеше арестовали мужчину, который обворовывал дома престарелых

Житель Бейт-Шемеша выдавал себя за профессионала, проникал в дома престарелых и похищал оттуда все деньги и ценности. Мужчину уже поймали и доставили в суд.

45-летний житель Бейт-Шемеша был арестован сегодня (вторник) по подозрению в причастности к различным случаям краж имущества из домов престарелых за последние несколько месяцев.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый выдавал себя за профессионала и таким образом проникал в дома и похищал оттуда ювелирные изделия, деньги и кредитные карты.

Завтра подозреваемый будет доставлен в суд Иерусалима для слушания вопроса о продлении срока его содержания под стражей.

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