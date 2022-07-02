В Бостоне мужчину уволили из колледжа за антисемитские граффити

Колледж Карри в пригороде Милтона объявил в четверг, что установил личность автора нескольких антисемитских и расистских граффити. Сотрудник был уволен, однако ему не были предъявлены уголовные обвинения.

Колледж в районе Бостона уволил сотрудника, который, по его словам, был ответственен за то, что в течение нескольких месяцев терроризировал кампус антисемитскими и расистскими надписями.

Колледж Карри, расположенный в пригороде Милтона, объявил в четверг, что он установил личность виновного в нанесении граффити, относящихся к Международному дню памяти жертв Холокоста в январе, когда на территории колледжа стали появляться свастики и другие ненавистные надписи.

Президент колледжа Кеннет Куигли-младший заявил, что виновный был установлен с помощью расследования ФБР, и что сотрудник был «уволен и удален из нашего сообщества». Было зафиксировано не менее пяти отдельных актов вандализма, направленных как против еврейских, так и против чернокожих студентов колледжа.

По сообщению газеты Boston Globe, в настоящее время сотруднику не предъявлены уголовные обвинения.

«Колледж признает и сожалеет о воздействии этих предвзятых действий на наших студентов, семьи, преподавателей и сотрудников в течение весеннего семестра и надеется, что это позволит нам двигаться дальше», — написал Куигли в своем заявлении.

Курсор ранее писал, что в Германии в 2021 году зарегистрировано более 2700 антисемитских актов. К случаям «крайнего насилия» РИАС отнесла нападение на еврейского участника акции в поддержку Израиля в Гамбурге и стрельбу в еврейском общинном центре в Берлине.