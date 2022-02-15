В Дженине израильские силы безопасности арестовали лидера ХАМАС

Израильские силы безопасности арестовали высокопоставленного боевика ХАМАС Абд аль-Джабара Джабара в Дженине во вторник утром в его доме.

Силы безопасности арестовали местного лидера ХАМАС в Дженине рано утром во вторник 15 февраля.

Об этом сообщили палестинские СМИ. Имя задержанного — Абд аль-Джабар Джабар. Он был арестован силами безопасности, когда находился у себя дома. Во время ареста был проведен обыск, о результатах которого не сообщается.

قوات الاحتلال تعتقل القيادي بحركة حمـــاس الأسير المحرر الشيخ عبد الجبار جرار بعد اقتحام منزله في مدينة جنين، فجر اليوم. pic.twitter.com/xz4mCIFW9k — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 15, 2022

Когда сотрудники ЦАХАЛа вывели задержанного из дома, неизвестные открыли по ним огонь. Солдаты ответили. Сообщений о жертвах не поступало. Пресс-служба ЦАХАЛа пока не дала комментариев.

Напомним, что Израиль пригрозил ХАМАСу операцией «Страж стен-2». Неназванный источник сообщил израильским СМИ, что ХАМАС позиционирует себя главным защитником иерусалимских арабов, однако его деятельность может привести к очередной эскалации.

Также Курсор сообщал, что в Шейх Джарре произошли столкновения между евреями, арабами и полицией.

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