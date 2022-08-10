В Эгейском море затонула лодка с мигрантами: 50 человек считаются без вести пропавшими

«Поисково-спасательная операция началась рано утром при сильном ветре. Среди 29 спасенных мигрантов есть афганцы, иранцы и иракцы», — сообщили представители греческой береговой охраны.

Десятки людей пропали без вести после того, как лодка, на которой они находились, затонула у берегов Греции.

Греческая береговая охрана заявила, что спасла 29 мигрантов с лодки, которая опрокинулась и затонула у южного эгейского острова Карпатос. Спасатели сообщили, что их лодка покинула Анталию и направлялась в Италию. Всего на борту находилось 60-80 человек. В настоящее время считается, что они пропали без вести.

Спасенные мигранты, как сообщается, являются беженцами из Афганистана, Ирана и Ирака.

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