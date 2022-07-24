Пандемия обезьяньей оспы: стало известно, когда поступят первые 5 тысяч вакцин

После объявления пандемии, принято решение об увеличении в пять раз поставок в Израиль вакцин от оспы. В ближайшие дни на вакцинацию в больничные кассы пригласят людей из группы риска.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля объявила оспу обезьян пандемией. В связи с этим Министерство здравоохранения усиливает меры по борьбе с распространением болезни в Израиле и дополнительной защите населения.

Минздрав сообщил, что в течение нескольких недель готовился к борьбе с распространением оспы обезьян в Израиле и предпринял шаги для обнаружения больных, предотвращения заражения и лечения инфицированных.

В течение недели в Израиль прибудет около 5 тысяч доз вакцин, и больничные кассы приступят к вакцинации в кратчайшие сроки.

Позже ожидается поставка еще 5000 доз вакцины.

После решения ВОЗ, ранее запланированная партия в 2 тысячи вакцин была пересмотрена, также был расширен ряд лабораторий по выявлению заболевания, а министерство определило указания по прививкам для людей из групп риска на первом этапе прививок.

В соответствии с этим, больничные кассы скоро пригласят на вакцинацию самое уязвимое в медицинском плане население.

По данным на 24 июля, оспа обезьян диагностирована у 105 человек в Израиле.

Министр здравоохранения Горовиц разговаривал с гендиректором завода-производителя вакцин, а затем с четырьмя управляющими больничными кассами для своевременной подготовки к проведению анализов, диагностики и вакцинации.

Обезьянья оспа – это вирусное заболевание, которое обычно проявляется лихорадкой, пузырчатой сыпью и увеличением лимфатических узлов. Поэтому Минздрав призывает тех, у кого появилась лихорадка, сыпь или кто был в тесном контакте с заболевшим, обратиться к лечащему врачу.

«Курсор» писал, что Израиль увеличит количество закупаемых вакцин против оспы обезьян.

«Курсор» ранее информировал о решении ВОЗ: оспа обезьян является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.