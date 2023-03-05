В Эйлате двое мужчин напали на врача: что произошло

Злоумышленников уже арестовали, теперь они предстанут перед судом.

Правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на врача в Эйлате. Инцидент произошел в городской больнице.

Об этом пишет «Детали«.

Согласно расследованию, инцидент произошел в городской поликлинике 4 марта, когда врач попросил подозреваемых подождать снаружи, после чего они начали вести себя агрессивно, угрожать врачу и толкать его.

Один из них — 27-летний житель Иерусалима, был задержан на месте происшествия полицейскими. Второй подозреваемый, 21-летний житель Иерусалима, был задержан позже.

— Полиция Израиля очень серьезно относится к преступлениям, связанным с насилием в отношении медицинских работников, и будет продолжать свою решительную борьбу с насилием в отношении государственных служащих и медицинских работников, спасающих жизни людей, — говорится в заявлении правоохранителей.

Как отмечено в сообщении, подозреваемые будут представлены перед мировым судом в Эйлате, который рассмотрит вопрос об их дальнейшем содержании под стражей.

Напомним, 4 марта получил ранения 50-летний мужчина во время потасовки в Бат-Яме. Медики MDA доставили пострадавшего в больницу Ихилов в Тель-Авиве. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Также «Курсор» писал о том, что в Иерусалиме произошла драка, в которой приняли участие два человека. На место происшествия прибыли медики. Один человек получил ранения средней степени тяжести, а другой получил легкие ранения. Им оказали помощь и эвакуировали их в городскую больницу Хадасса Эйн Керем.

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