В Бейт-Шемеше произошла страшная массовая драка: стрельба и наезд трактором

В разгар событий на место явилась полиция, но воюющие рабочие стали собираться вокруг стражей правопорядка с угрожающим видом. Полицейские были вынуждены стрелять в воздух.

На строительной площадке Неве Шамир произошла массовая драка. Так, поссорились рабочие. Дело дошло для выстрелов в воздух со стороны правоохранителей, которые приехали разнимать агрессивных рабочих.

Сообщается, что один из работников сел в свой трактор и начал давить другие транспортные средства, в том числе и припаркованные рядом со стройкой частные автомобили его противников. Так, был раздавлен пикап работника стройки. Сам трактор также пострадал, так как в него бросали камни с крыши здания.

Работники не прекратили беспорядки даже тогда, когда на место приехала полиция. Патрульным пришлось выстрелить в воздух, чтобы все успокоились. В результате инцидента арестованы четыре человека. Расследование этого дела продолжается.

Ранее наш сайт сообщал, что 19-летний житель Холона обвиняется в нападении.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.

Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.