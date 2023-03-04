Драка в Бат-Яме: серьезно ранен мужчина

В субботу, 4 марта, 50-летний мужчина получил ранения во время потасовки в Бат-Яме.

Об этом информирует портал Walla.

Согласно сообщению, медики MDA доставили пострадавшего в больницу Ихилов в Тель-Авиве. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Как информировал Курсор, в результате драки в Пардес-Хане 20-летний парень получил ранение средней тяжести. Инцидент произошел на улице Геула.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков оказала медицинскую помощь молодому мужчине и еще двум пострадавшим — еще одному молодому мужчине около 20 лет и женщине около 40 лет. Оба получили легкие телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу Гиллеля Яффе в Хадере.

Ранее мы рассказывали, что в результате теракта возле гробницы Рахили (южная окраина Иерусалима) пострадали два офицера израильской пограничной службы. Правоохранители утверждают, что примерно 40 участников беспорядков начали блокировать дороги, бросать камни и самодельные взрывные устройства в полицию, работающую в общине ПА Аида недалеко от Вифлеема и гробницы Рахили.

Одного из раненых офицеров доставили в медцентр Шаарей Цедек в Иерусалиме, а второй получил необходимую помощь на месте. Бойцы пограничной службы применили стандартные методы пресечения, в том числе стрельбу. В будущем ожидаются аресты.

Курсор сообщал, что в Иудее и Самарии 29-летнюю женщину ранили камнями, брошенными в ее машину на трассе 505. Пострадавшая продолжила управлять авто до тех пор, пока медики не оказали ей помощь, после чего доставили в медцентр Бейлинсон с осколочными ранениями лица.

Помимо этого в Иерусалиме несколько сотрудников медицинского учреждения АЛИН, которое предназначено для детей-инвалидов, подозреваются в сексуальных домогательствах по отношению к одному из пациентов. Надругательства могли продолжаться несколько месяцев.

На время расследования работников отстранили от их служебных обязательств. О случае домогательства стало известно после того, как заметили, что пациент и один из сотрудников установили отношения ненормального характера.