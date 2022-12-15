В Германии мужчина отравился гомеопатией

Немецкие врачи рассказали о случае отравления гомеопатическим средством, что является практически невозможным из-за отсутствия в них действующих вещества.

Об этом сообщает Clinical Toxicology.

Отметим, что гомеопатией называют вид нетрадиционной медицины, который основан на принципе, что подобное нужно лечить подобным, соблюдая минимальные пропорции. Отсутствуют какие-либо научные доказательства, что применение гомеопатии эффективно.

53-летний пациент обратился в приемное отделение одной из больниц Мюнхена с жалобами спутанное сознание, тревожность, нарушения равновесия и речи. В итоге у него был диагностирован антихолинергический синдром.

Это состояние развивается в случае чрезмерной подавленности в организме нейромедиатора ацетилхолина. Обычно оно возникает из-за приема лекарства, эффект которого сравним с действием атропина. Его используют для снятия спазма, если у человека язвенная и желчнокаменная болезнь, колики бронхиальная.

Оказалось, что перед госпитализацией 53-летний употребил гомеопатический препарат белладонны (Atropa belladonna) с разведением D4 (1:10 000). В вытяжке из этого растения содержится атропин, что провоцирует антихолинергический синдром.

Этот случай необычен тем, что в гомеопатических препаратах действующие вещества содержатся в крайне малом количестве. Можно сказать, что их там попросту нет.

Медики провели анализ крови и узнали, что у госпитализированного высокое содержание атропина. В ходе изучения гомеопатического препарата, принимаемого пациентом, выяснилось, что содержание действующего вещества в нем в 600 раз выше, чем указано на этикетке.

«Нужно не забывать о возможности единичных случаев вероятной опасной ошибки при производстве, если сталкиваетесь с симптомами, развившимися после употребления гомеопатических препаратов», – рассказали эксперты.

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