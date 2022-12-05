В США одобрили лечение больных трансплантацией кала

После его применения у 70,6% пациентов не было опасной инфекции.

В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило лечение пациентов трансплантацией кала. Терапия сейчас предназначена для борьбы с инфекцией, вызванной бактериями Clostridioides difficile.

Об этом сообщили в FDA.

С помощью нового препарата лечат лишь одно заболевание – инфекцию кишечника, которую вызывают бактерии Clostridioides difficile. Это следствие введения антибиотиков, которое нарушает баланс микробиома, провоцируя боль в животе, диарею и порой даже смерть смертью. Чтобы лечить эту болезнь, нужно принимать антибиотики, что связано с дополнительными рисками, но в то же время не всегда предохраняет от возврата инфекции.

Решить эту проблему можно с помощью нового одобренного FDA лекарственного средства по названию Ребиот (Rebyota). Он призван восстанавливать поврежденный микробиом кишечника из-за трансплантации его от здоровых людей. Лекарство изготовляют из каловых масс доноров, которых перед этим изучают, и вводят в виде ректально раствора.

К экспериментам привлекли более тысячи пациентов, имеющих рецидивирующую инфекцию C. Difficile. Оказалось, что благодаря этому методу лечения можно предотвратить возвращение болезни. После его применения 70,6% пациентов не имели инфекцию на протяжении двух месяцев в сравнении с 57,5% в группе плацебо. Также этот препарат не провоцирует тяжелые побочные эффекты.

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