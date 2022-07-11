В Иерусалиме волонтер спас забытого в машине маленького ребенка

В Иерусалиме волонтер организации «Йедидим» спас ребенка, которого родители забыли в автомобиле. Машину оставили на солнце.
Об этом пишет телеграм-канал.
Сообщается, что волонтер смог вскрыть автомобиль за полминуты. Он вызвал медиков, которые оказали малышу помощь.
«К сожалению, не во всех таких историях (которые происходят в Израиле постоянно) рядом окажется волонтер или просто прохожий, который заметит в автомобиле оставленного ребенка. В этом случае матери ребенка повезло. Пожалуйста, никогда не оставляйте в закрытом автомобиле детей!» — написали администраторы канала.
Также показали видео и фото со спасением ребенка.
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