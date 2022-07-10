Бедуинский трехлетний ребенок получил удар током и умер

Из полиции сообщили, что в больницу был направлен отряд спецназа полиции ЯСАМ, чтобы предотвратить возможный конфликт между родственниками и медперсоналом.

Трехлетний ребенок из местного совета Арара ба-Негев умер после удара током. На место были вызваны парамедики МАДА. Они срочно доставили его в больницу «Сорока», но врачи не смогли его спасти, а потому оставалось лишь констатировать его смерть.

Об этом пишет портал Walla.

Более того, в больницу пришлось вызвать спецназ полиции, чтобы не допустить конфликта между родственниками ребенка и медперсоналом.

В организации Бетерем заявили, что дети бедуинов подвергаются высокому риску перед опасностью бытовых аварий, поскольку инфраструктура в бедуинских поселениях не соответствует минимальным стандартам безопасности.

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