Бедуинский трехлетний ребенок получил удар током и умер

Трехлетний ребенок из местного совета Арара ба-Негев умер после удара током. На место были вызваны парамедики МАДА. Они срочно доставили его в больницу «Сорока», но врачи не смогли его спасти, а потому оставалось лишь констатировать его смерть.
Об этом пишет портал Walla.
Более того, в больницу пришлось вызвать спецназ полиции, чтобы не допустить конфликта между родственниками ребенка и медперсоналом.
В организации Бетерем заявили, что дети бедуинов подвергаются высокому риску перед опасностью бытовых аварий, поскольку инфраструктура в бедуинских поселениях не соответствует минимальным стандартам безопасности.
Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.
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