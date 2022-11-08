В Хайфе пешеход серьезно пострадал в ДТП

Прибывшие на место медики увидели пожилого мужчину, лежащего без сознания и с тяжелой травмой головы.

В Хайфе 80-летний пешеход получил серьезные травмы в результате наезда на него автомобиля.

Об этом сообщает Maariv.

Медики и фельдшеры MDA оказали ему медицинскую помощь и с травмой головы эвакуировали в больницу Рамба.

«Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели пешехода, лежащего возле пешеходного перехода, без сознания и с тяжелой травмой головы. Мы оказали ему медицинскую помощь, включая перевязки и лекарства, и эвакуировали его в отделение интенсивной терапии MDA в больницу, когда его состояние стало серьезным», – поделился один из медиков.

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