Затопило на несколько минут: в аэропорту «Бен-Гурион» образовалось озеро

Из-за сильных осадков в аэропорту «Бен-Гурион» образовалось озеро. На несколько минут был затоплен круглый зал с фонтаном в зоне Duty-free.

Один из пассажиров со смехом отметил, что по залу можно плавать на лодке, как в Венеции. А произошел «потоп», как позже объяснило руководство, из-за фонтана, который работает на дождевой воде.

Из-за сильного дождя в фонтан стекло слишком много воды, и она разлилась по залу.

«Это редкий случай, когда вода заливает фонтан, но наши сотрудники быстро решили этот вопрос», — поясняют в Управлении аэропортов. Тем временем, пассажиры, заставшие «потоп», делятся его видео в социальных сетях.

נתב»ג הבוקר, המים במזרקה בדיוטי פרי עלו על גדותם, זה אחרי קרוב ל50 מ»מ שירדו באיזור תוך זמן קצר. pic.twitter.com/TL6ieYdvZg — שלמה ⛈️ מזג אוויר (@MezgAvirIL) November 8, 2022

«Курсор» писал ранее, что после прогноза холодного фронта, сделанного в понедельник, небо над Израилем стало серым, а температура понизилась. Погоду во вторник, 8 ноября, прогнозировали холодную и дождливую, израильтян предупредили о возможных наводнениях.

Еще мы писали, что 1 ноября, из-за наводнения движение автомобильного транспорта по шоссе 90 перекрыли в обоих направлениях. Такая мера стала необходимой из-за опасности схода грязевого потока, после сильных дождей.

Напомним, что в сети появилось видео, на котором видно, как целое кафе в центре Ашкелона ушло под воду.