В Хайфе скончалась женщина, которую расстреляли на перекрестке возле Умм-эль-Фахма

Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось.

В Хайфской больнице РАМБАМ подтвердили информацию о смерти 25-летней Алаа Джау, получившую серьезные ранения. Речь идет о женщине, которую расстреляли в автомобиле на перекрестке возле Умм-эль-Фахма.

Об этом пишет Телерам-канал "Сегодня в Израиле".

Этот инцидент произошел всего через пять дней после нападения в масках на дом ее семьи, в результате которого была ранена ее мать. Эти события произошли несколько месяцев после убийства ее отца, Мухаммада Джау.

Полиция убеждена, что здесь имеет место кровная месть и разборки между кланами, которые в последнее время стали эпидемическим явлением в арабском секторе.

Напомним, вечером, 14 сентября женщину расстреляли в ее автомобиле на перекрестке возле Умм-эль-Фахма. По предварительным данным, жертва вчерашнего нападения посещала свою мать в больнице и на обратном пути с ней случилось несчастье. В результате пострадавшую также госпитализировали с серьезными ранениями, но спасти пациентку врачам не удалось.

Накануне в Яффо в результате стрельбы получил ранения молодой мужчина. Мужчину направили на лечение в больницу "Вольфсон" в Холоне. Правоохранители подозревают, что инцидент произошел на фоне криминальных разборок.

Также мы писали о задержании двух человек, которые могут быть причастны к перестрелке возле ночного клуба в Тель-Авиве. Тогда получили ранения двое охранников развлекательного заведения.