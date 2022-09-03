В Тель-Авиве на электровелосипеде сбили 4-летнюю девочку: подробности

Полиция задержала подростка, который не проявил сочувствия, а просто отбросил маленькую девочку и поехал на электровелосипеде дальше.

В субботу, 3 сентября, в порту Тель-Авива произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадала 4-летняя девочка. Сейчас ей делают операцию.

Об этом сообщает издание «Детали».

16-летний подросток передвигался на электровелосипеде и наехал на ребенка, после чего попытался скрыться с места происшествия. Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение «Ихолов» с переломом челюсти. Сейчас врачи проводят ей операцию.

На место инцидента была вызвана полиция, которая занялась расследованием, сотрудники установили личность и местонахождение подозреваемого. 16-летний подросток был арестован и доставлен в участок для допроса.

Свидетели рассказали, что юноша сбил ребенка, потому что передвигался на большой скорости, потом отбросил девочку и поехал дальше.

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