В Тель-Авиве на электровелосипеде сбили 4-летнюю девочку: подробности

В субботу, 3 сентября, в порту Тель-Авива произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадала 4-летняя девочка. Сейчас ей делают операцию.
Об этом сообщает издание «Детали».
16-летний подросток передвигался на электровелосипеде и наехал на ребенка, после чего попытался скрыться с места происшествия. Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение «Ихолов» с переломом челюсти. Сейчас врачи проводят ей операцию.
На место инцидента была вызвана полиция, которая занялась расследованием, сотрудники установили личность и местонахождение подозреваемого. 16-летний подросток был арестован и доставлен в участок для допроса.
Свидетели рассказали, что юноша сбил ребенка, потому что передвигался на большой скорости, потом отбросил девочку и поехал дальше.
«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме на улице Голды Меир произошла авария, в результате которой серьезно пострадал 13-летний подросток. Его состояние оценивают как тяжелое.
Еще мы писали, что 20-летняя девушка получила серьезные травмы после того, как ее сбил автомобиль на шоссе 90 недалеко от Галилейского моря.
Напомним, что на шоссе 40 рядом с улицей Яакова Хазана в Петах-Тикве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 14-летняя девочка.