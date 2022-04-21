В Иерусалиме врач избил пациента

В сети появилось видео, на котором обычный врач избивает внутри больницы пациента со словами «Я убью тебя».

Об этом пишет телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Инцидент произошел в больничной кассе Клалит в Иерусалиме. О событиях, предшествующих избиению, не сообщается.

Курсор ранее писал, что в Рамле напали на бывшую королеву красоты Израиля и украли ее собаку. Техила Леви, королева красоты Израиля 2020 года, вчера в среду подверглась нападению в Рамле, и у нее украли ее собаку, 5-месячного щенка. Леви, которая живет в городе, говорит, что на нее напали днем ​​во время прогулки со своей собакой, когда она также была со своим 11-летним младшим братом, страдающим аутизмом.

Также сообщалось, что в Хайфе будут судить мужчину, который насиловал несовершеннолетних и снимал на видео. Окружная прокуратура Хайфы предъявила обвинение мужчине, который в течение пяти месяцев совершал сексуальные преступления с тремя девушками. После того, как его действия были разоблачены, он удалил видео, в которых все задокументировал.