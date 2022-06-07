В Иллинойсе произошла серия инцидентов на почве антисемитизма

Американский город Эванстон пережил два серьезных инцидента на почве ненависти в течение нескольких недель, что вынудило родителей требовать большей прозрачности от полиции.

Школа в Эванстоне, штат Иллинойс, была изуродована антисемитскими и нацистскими символами всего через несколько недель после серьезного инцидента на почве ненависти в двух других местных школах.

По данным телеканала WGNTV, директор школы сообщил, что сотрудник школы обнаружил свастики, другие антисемитские символы и расистские граффити в двух туалетах средней школы Николс. Оба туалета были закрыты, и полиция была поставлена в известность.

По факту вандализма начато расследование.

Этот инцидент произошел всего через несколько недель после того, как три петли были найдены свисающими с деревьев в средней школе Хейвен и начальной школе Кингсли в Эванстоне.

Хотя ученики и родители организовали акцию протеста в связи с этим инцидентом, который до сих пор расследуется полицией, за ним последовал второй инцидент, что привело к заявлениям о том, что полиция недостаточно прозрачно проводит расследование, и просьбам о регулярных обновлениях.

Суперинтендант назвал инциденты на почве ненависти травмирующими для учащихся и семей, добавив, что общество не может оставаться в стороне, когда дискриминационные действия происходят без последствий.

Он также сообщил родителям, что предоставляет учащимся помощь по охране психического здоровья.

Курсор ранее писал, что депутат из Аргентины обозвал евреев нацистами. В ряде твитов, опубликованных в мае, левый депутат обвинил Израиль в том, что тот якобы является «государством, совершающим геноцид».