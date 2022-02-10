В Индонезии мусульмане потребовали закрыть первую в стране выставку, посвященную Холокосту

Мусульманские группы в Индонезии очень разозлились из-за того, что в единственной синагоге в стране раввин Шаар Ха-Шамаим открыл выставку, посвященную жертвам Холокоста.

Некоторые мусульманские группы в Индонезии требуют закрытия первой в стране постоянной выставки, посвященной Холокосту, обвиняя ее в попытке нормализовать отношения Индонезии с Израилем.

Выставка была открыта к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января и находится в единственной индонезийской синагоге «Шаар ха-Шамаим», расположенной в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Выставка «Катастрофа: как это по-человечески возможно?» была создана Всемирным центром памяти жертв Холокоста «Яд Вашем», который находится в Израиле.

Яков Барух, раввин Шаар Ха-Шамаим, говорит, что его мотивация открыть выставку была личной.

«Когда у меня возникла идея создать музей Холокоста, причина была в том, чтобы вспомнить мою семью по линии бабушки, погибшую в Холокосте», — говорит Барух. «А еще я хочу просветить индонезийцев об опасности антисемитизма, особенно об опасности преступлений на почве ненависти».

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