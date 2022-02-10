Игрока NFL раскритиковали за то, что он назвал Гитлера «военным гением»

Защитник Джонатан Аллен говорит, что «хотел бы забрать» мозг нацистского лидера, что вызвало негативную реакцию среди пользователей сети.

Защитник вашингтонской команды NFL сказал, что он хотел бы пообедать с Гитлером.

Об этом сообщает Times of Israel.

Джонатан Аллен удалил свой оскорбительный твит в среду после того, как Twitter взорвался от возмущения.

Фанат спросил его, кто были те три человека, мертвые или живые, с которыми он хотел бы пообедать.

Он перечислил своего деда, Гитлера и покойного поп-звезду Майкла Джексона.

Тот же фанат спросил его, почему Гитлер, и Аллен ответил: «Он военный гений, и я люблю военную тактику, но, честно говоря, я хотел бы покопаться в его мозгу, почему он сделал то, что сделал. Я также предполагаю, что люди, которых я выбрал, должны честно ответить на все мои вопросы».

Позже он написал в Твиттере: «Раньше я написал в Твиттере что-то, что, вероятно, задело людей, и я извиняюсь за это. Я неправильно выразил свою мысль и я понимаю, что это было глупо!»

Буквально на прошлой неделе команда сменила название в попытке очистить свой имидж после обвинений в сексуальных домогательствах в главном офисе и использования на протяжении десятилетий расистского уничижительного названия команды.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о случае антисемитизма в школе Алабамы, где учитель инструктировал учеников, как делать нацистское приветствие.

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