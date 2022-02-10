Игрока NFL раскритиковали за то, что он назвал Гитлера «военным гением»

08:50, Вчера
Мировые новости, Общество
Антисемитизм картинка
Антисемитизм
Фото: canva.com

Защитник Джонатан Аллен говорит, что «хотел бы забрать» мозг нацистского лидера, что вызвало негативную реакцию среди пользователей сети.

Защитник вашингтонской команды NFL сказал, что он хотел бы пообедать с Гитлером.

Об этом сообщает Times of Israel.

Джонатан Аллен удалил свой оскорбительный твит в среду после того, как Twitter взорвался от возмущения.

Фанат спросил его, кто были те три человека, мертвые или живые, с которыми он хотел бы пообедать.

Он перечислил своего деда, Гитлера и покойного поп-звезду Майкла Джексона.

Тот же фанат спросил его, почему Гитлер, и Аллен ответил: «Он военный гений, и я люблю военную тактику, но, честно говоря, я хотел бы покопаться в его мозгу, почему он сделал то, что сделал. Я также предполагаю, что люди, которых я выбрал, должны честно ответить на все мои вопросы».

Позже он написал в Твиттере: «Раньше я написал в Твиттере что-то, что, вероятно, задело людей, и я извиняюсь за это. Я неправильно выразил свою мысль и я понимаю, что это было глупо!»

Буквально на прошлой неделе команда сменила название в попытке очистить свой имидж после обвинений в сексуальных домогательствах в главном офисе и использования на протяжении десятилетий расистского уничижительного названия команды.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о случае антисемитизма в школе Алабамы, где учитель инструктировал учеников, как делать нацистское приветствие.

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Автор материала:
Кати Адхам
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