В Иране наградили участком земли преступника, напавшего на писателя Рушди

По сообщению государственного иранского телевидения, обвиняемый в нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди получит в дар 1000 квадратных метров сельскохозяйственной земли от иранского фонда.

Об этом сообщает «Reuters«.

Как известно, Рушди потерял глаз и ощущение одной руки после нападения на литературном мероприятии в августе прошлого года. Нападавший Хади Матар, не признал себя виновным по обвинению в покушении на убийство второй степени.

Секретарь Фонда по реализации фетв имама Хомейни, Мохаммад Исмаил Зарей, выразил благодарность Матару за «смелый поступок», который, по его словам, «осчастливил мусульман, ослепив один глаз Рушди и выведя из строя одну из его рук». Зарей также отметил, что «Рушди теперь не более чем живой мертвец», и поэтому в честь Матара будет передано в дар около 1000 квадратных метров сельскохозяйственных земель.

В августе прошлого года Рушди собирался прочитать лекцию о свободе творчества в Институте Чаутаука, когда Матар нанес ему удар ножом на сцене. Нападение произошло через 33 года после того, как покойный верховный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, или религиозный указ, призывающий мусульман убить Рушди после выхода его романа «Сатанинские стихи».

Иранский фонд 15-Khordad Foundation объявил вознаграждение за убийство Рушди в размере 2 миллиона долларов, позже сумму увеличили до 3 миллионов. Несмотря на то, что прореформаторское иранское правительство при президенте Мохаммаде Хатами дистанцировалось от фетвы в конце 1990-х годов, она до сих пор действует в стране.

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