Нападение на Салмана Рушди: реакция мировых лидеров

Британско-индийский писатель Салман Рушди подвергся нападению террориста на выступлении в штате Нью-Йорк. В связи с этим представитель Великобритании предложил ввести санкции против Ирана и КСИР.

Рушди остается в тяжелом состоянии после нападения, когда он сидел на сцене зрительного зала и готовился к выступлению в Институте Чаутаука, штат Нью-Йорк. Террорист Матар выскочил из зала и успел нанести ему несколько ударов ножом, после чего был повален на землю персоналом и другими зрителями. На Матара были надеты наручники, ему были предъявлены обвинения в покушении на убийство и нападении, сообщили в прокуратуре.

Премьер-министр Яир Лапид в субботу вечером осудил попытку убийства британско-индийского писателя Салмана Рушди, совершенную накануне в США, как нападение на свободу и следствие многолетнего подстрекательства со стороны иранского режима.

«Нападение на Салмана Рушди — это нападение на наши свободы и ценности. Это результат десятилетий подстрекательства со стороны экстремистского режима в Тегеране», — написал Лапид в Твиттере в субботу вечером.

The attack on Salman Rushdie is an attack on our freedoms and values. It is the result of decades of incitement led by the extremist regime in Tehran. On behalf of the people of Israel, we wish him a full and speedy recovery. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 13, 2022

Заместитель министра иностранных дел Идан Ролл также осудил иранский режим в связи с нападением на Рушди во время выступления в штате Нью-Йорк.

«Вчерашнее шокирующее нападение на Салмана Рушди является еще одним доказательством жестокости и экстремизма иранского режима, который на протяжении десятилетий повсеместно преследует и гонит вольнодумцев», — сказал Ролл.

Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак предложил ввести санкции против Ирана и КСИР после нападения на Салмана Рушди.

Президент США Джо Байден назвал нападение «злобным» и помолился за выздоровление Рушди.

«Салман Рушди — с его проницательностью человечества, с его непревзойденным чувством истории, с его отказом быть запуганным или заставить замолчать — выступает за основные, универсальные идеалы. Истина. Мужество. Стойкость», — говорится в заявлении Байдена.

В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал религиозный указ, призывающий убить Рушди после публикации романа «Сатанинские стихи» в 1988 году. Книга разгневала мусульман за то, что они восприняли как богохульное содержание. Указ с тех пор так и не был отменен, а за убийство Рушди до сих пор назначена награда. Предыдущая попытка убийства Рушди была неудачной в Лондоне в 1989 году.

Рушди остается в тяжелом состоянии и в субботу был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в результате нападения были перерезаны нервы в одной из рук Рушди, повреждена печень, и он «скорее всего, потеряет один глаз». В воскресенье Рушди отключили от ИВЛ. Он находится в сознании и может говорить.

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме: озвучены новые детали.

Мы сообщали, что в трагедии с израильтянами в Англии: всплыли новые детали ДТП.