Нападение на Салмана Рушди: реакция мировых лидеров

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нападение на салмана рушди: реакция мировых лидеров 14 августа, 2022
Фото: Pixabay.com 

Британско-индийский писатель Салман Рушди подвергся нападению террориста на выступлении в штате Нью-Йорк. В связи с этим представитель Великобритании предложил ввести санкции против Ирана и КСИР.

Рушди остается в тяжелом состоянии после нападения, когда он сидел на сцене зрительного зала и готовился к выступлению в Институте Чаутаука, штат Нью-Йорк. Террорист Матар выскочил из зала и успел нанести ему несколько ударов ножом, после чего был повален на землю персоналом и другими зрителями. На Матара были надеты наручники, ему были предъявлены обвинения в покушении на убийство и нападении, сообщили в прокуратуре.

Премьер-министр Яир Лапид в субботу вечером осудил попытку убийства британско-индийского писателя Салмана Рушди, совершенную накануне в США, как нападение на свободу и следствие многолетнего подстрекательства со стороны иранского режима.

«Нападение на Салмана Рушди — это нападение на наши свободы и ценности. Это результат десятилетий подстрекательства со стороны экстремистского режима в Тегеране», — написал Лапид в Твиттере в субботу вечером.

Заместитель министра иностранных дел Идан Ролл также осудил иранский режим в связи с нападением на Рушди во время выступления в штате Нью-Йорк.

«Вчерашнее шокирующее нападение на Салмана Рушди является еще одним доказательством жестокости и экстремизма иранского режима, который на протяжении десятилетий повсеместно преследует и гонит вольнодумцев», — сказал Ролл.

Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак предложил ввести санкции против Ирана и КСИР после нападения на Салмана Рушди.

Президент США Джо Байден назвал нападение «злобным» и помолился за выздоровление Рушди.

«Салман Рушди — с его проницательностью человечества, с его непревзойденным чувством истории, с его отказом быть запуганным или заставить замолчать — выступает за основные, универсальные идеалы. Истина. Мужество. Стойкость», — говорится в заявлении Байдена.

В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал религиозный указ, призывающий убить Рушди после публикации романа «Сатанинские стихи» в 1988 году. Книга разгневала мусульман за то, что они восприняли как богохульное содержание. Указ с тех пор так и не был отменен, а за убийство Рушди до сих пор назначена награда. Предыдущая попытка убийства Рушди была неудачной в Лондоне в 1989 году.

Рушди остается в тяжелом состоянии и в субботу был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в результате нападения были перерезаны нервы в одной из рук Рушди, повреждена печень, и он «скорее всего, потеряет один глаз». В воскресенье Рушди отключили от ИВЛ. Он находится в сознании и может говорить.

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Автор материала:
Орли Шендт
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