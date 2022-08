Нападение на Салмана Рушди: реакция мировых лидеров

Рушди остается в тяжелом состоянии после нападения, когда он сидел на сцене зрительного зала и готовился к выступлению в Институте Чаутаука, штат Нью-Йорк. Террорист Матар выскочил из зала и успел нанести ему несколько ударов ножом, после чего был повален на землю персоналом и другими зрителями. На Матара были надеты наручники, ему были предъявлены обвинения в покушении на убийство и нападении, сообщили в прокуратуре.

Премьер-министр Яир Лапид в субботу вечером осудил попытку убийства британско-индийского писателя Салмана Рушди, совершенную накануне в США, как нападение на свободу и следствие многолетнего подстрекательства со стороны иранского режима.

«Нападение на Салмана Рушди — это нападение на наши свободы и ценности. Это результат десятилетий подстрекательства со стороны экстремистского режима в Тегеране», — написал Лапид в Твиттере в субботу вечером.

The attack on Salman Rushdie is an attack on our freedoms and values. It is the result of decades of incitement led by the extremist regime in Tehran.

On behalf of the people of Israel, we wish him a full and speedy recovery.

