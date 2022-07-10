В Израиле арестовали профессора, который продавал своим студентам наркотики

Израильская полиция рассказала об аресте 60-летнего профессора из неназванного университета, который у себя дома изготовлял наркотики и продавал их студентам.

Профессор одного из известных университетов в центре Израиля был арестован по обвинению в продаже наркотиков своим студентам, говорится в заявлении полиции Израиля.

После нескольких недель расследования полиция арестовала подозреваемого сегодня утром и провела обыск в его доме, обнаружив ряд подозрительных материалов, различные виды наркотиков и методы их создания.

Полиция считает, что профессор — мужчина в возрасте 60 лет, возглавляющий лабораторию в неназванном университете — производил наркотики у себя дома и продавал их.

Завтра подозреваемый должен предстать перед судом в Ришон ле-Ционе.