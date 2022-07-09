Ребенок получил тепловой удар, когда плавал на лодке на озере Кинерет

Мальчик был доставлен на берег, а затем – в больницу Пория. Он в сознании, его состояние оценивается врачами как стабильное.

Примерно в 14:30 в службу МАДА поступил звонок. Медиков вызывали свидетели, которые увидели в дрейфующей на озере Кинерет лодке ребенка. Лодка плавала в 800 метрах от берега.

К счастью, парамедики смогли добраться до лодки с помощью катера. Оказалось, что на ней плавал 12-летний мальчик с симптомами теплового удара.

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