В Израиле за последние сутки произошло два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 3,1 и 3,5 балла ощущались на севере Израиля за последние 12 часов — к счастью, никакие сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

Небольшое землетрясение произошло на севере Израиля в среду утром, менее чем через сутки после другого землетрясения в том же районе.

Землетрясение силой 3,1 балла по шкале Рихтера произошло в 14 километрах к северо-востоку от Бейт-Шааны, по данным полиции, которая сообщила, что получила несколько звонков о землетрясении, но сообщений о травмах или разрушениях не поступало.

Во вторник вечером толчки магнитудой 3,5 балла ощутили жители Бейт-Шааны, Тверии, Иорданской долины и Цфата. Полиция сообщила об отсутствии травм или ущерба.

Это были четвертое и пятое землетрясения, произошедшие в Израиле с октября. В прошлом месяце в Израиле произошло два землетрясения в течение 12 часов. Первое землетрясение силой 3,7 балла по шкале Рихтера ощущалось на севере страны. Геологическая служба Израиля сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 16 км (около 10 миль) к северо-востоку от Бейт-Шааны. Позже в тот же день в том же месте произошло еще одно землетрясение силой 3,5 балла по шкале Рихтера.

Курсор ранее писал, что на севере Израиля произошло землетрясение. Землетрясения силой 3.7 по шкале Рихтера с эпицентром в районе Бейт Шеана сотрясло северную часть страны. К счастью, информации о пострадавших и о разрушениях не поступило.

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