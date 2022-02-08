В Израиле запустили «самую совершенную» в мире систему предупреждения о землетрясениях

Геологическая служба объявила о вводе в эксплуатацию системы «Tru’a», стоимость которой оценивается в 45 миллионов шекелей. Однако наличие подобной системы никак не отменяет необходимость усиления существующих конструкций и прочного строительства новых сооружений.

В понедельник Геологическая служба Иерусалима официально объявила о том, что «самая передовая» система предупреждения о землетрясениях в мире «Tru’a» запущена.

Тест предупреждения, несмотря на предварительный сбой, хорошо себя проявил — командование тыла увенчало эксперимент успехом. Тем не менее было отмечено, что системе необходима дополнительная проверка — это крайне важно для тестирования целостности систем и человеческого фактора.

Тем не менее, директор Геологической службы, профессор Зохар Гвирцман, заявил, что в густонаселенной стране, такой как Израиль, все жилые районы подвержены повреждениям и что система оповещения не заменяет необходимость укрепления старых зданий и строительства новых в соответствии с нормами и стандартами для сейсмоопасных районов

«Только укрепление зданий и прочная конструкция могут предотвратить обрушение зданий», — сказал он. Израиль подвержен сильным землетрясениям каждые сто лет. Последнее сильное землетрясение произошло в 1927 году.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в центре Израиля планируют проложить новый железнодорожный путь.

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