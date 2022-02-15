На севере Израиля произошло землетрясение

Землетрясения силой 3.7 по шкале Рихтера с эпицентром в районе Бейт Шеана сотрясло северную часть страны.
К счастью, информации о пострадавших и о разрушениях не поступает.
Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Араде произошел пожар: мужчину с сильным отравлением дымом отправили в больницу. Полиция начала расследование о поджоге и выясняет причины инцидента.
Также читайте о том, что в сети появилось видео драки между работниками стройки в Иерусалиме.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.