На севере Израиля произошло землетрясение

Толчки ощущались на севере страны. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Землетрясения силой 3.7 по шкале Рихтера с эпицентром в районе Бейт Шеана сотрясло северную часть страны.

К счастью, информации о пострадавших и о разрушениях не поступает.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Араде произошел пожар: мужчину с сильным отравлением дымом отправили в больницу. Полиция начала расследование о поджоге и выясняет причины инцидента.

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