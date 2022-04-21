В израильский город случайно выстрелили с территории Египта

Силы ЦАХАЛа сообщили о том, что пуля попала в израилький город Шломит в результате перестрелки на территории Египта. В отчете говорится, что никто специально не стрелял по Израилю.

Жители городка Шломит, расположенного на юге Израиля примерно в 700 метрах от египетской границы, в четверг вечером сообщили, что в город попала пуля.

Силы ЦАХАЛа провели обыски в этом районе и пришли к выводу, что пуля была шальной, а инцидент произошел в результате перестрелки со стороны Египта.

В результате выстрела никто не пострадал. Сообщается, что инцидент не связан с напряженностью в Газе последних дней.

В среду вечером сирены прозвучали в городе Сдерот и в населенных пунктах Ибим и Нир-Ам в региональном совете Шаар а-Негев.

Террористы из сектора Газа выпустили одну ракету, которая разорвалась на открытой местности недалеко от Сдерота. Осколки ракеты попали во двор и автомобиль в Сдероте. На месте возник пожар. Физических травм не было, но четыре человека лечились от беспокойства.