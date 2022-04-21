В израильский город случайно выстрелили с территории Египта

Жители городка Шломит, расположенного на юге Израиля примерно в 700 метрах от египетской границы, в четверг вечером сообщили, что в город попала пуля.
Силы ЦАХАЛа провели обыски в этом районе и пришли к выводу, что пуля была шальной, а инцидент произошел в результате перестрелки со стороны Египта.
В результате выстрела никто не пострадал. Сообщается, что инцидент не связан с напряженностью в Газе последних дней.
В среду вечером сирены прозвучали в городе Сдерот и в населенных пунктах Ибим и Нир-Ам в региональном совете Шаар а-Негев.
Террористы из сектора Газа выпустили одну ракету, которая разорвалась на открытой местности недалеко от Сдерота. Осколки ракеты попали во двор и автомобиль в Сдероте. На месте возник пожар. Физических травм не было, но четыре человека лечились от беспокойства.
Ранее Курсор писал, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору. Израильская полиция арестовала семерых палестинцев из Восточного Иерусалима за то, что они предположительно бросили зажигательные бомбы из мечети Аль-Акса вчера во время столкновений с полицией.
Также сообщалось, что арабы осквернили памятник раввину Разиэлю Шеваху в Самарии. Арабы облили краской памятник раввину Разиэлю Шеваху возле Хиват-Гилада в Самарии. Председатель Совета Самарии Йоси Даган сказал: «Ожидается, что оборонное ведомство отреагирует на этот инцидент очень жестко».