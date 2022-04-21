Арабы осквернили памятник раввину Разиэлю Шеваху в Самарии

Арабы облили краской памятник раввину Разиэлю Шеваху возле Хиват-Гилада в Самарии. Председатель Совета Самарии Йоси Даган сказал: «Ожидается, что оборонное ведомство отреагирует на этот инцидент очень жестко».

Арабы закрасили памятник раввину Разиэлю Шеваху в Самарии. Друзья раввина, прибывшие сегодня утром помолиться у его памятника, также подверглись нападению.

במהלך הלילה הושחתה האנדרטה לזכר הרב רזיאל שבח, שנרצח בפיגוע בחוות גלעד בינואר 2018. אלמנתו יעל שבח מסרה: "התעוררנו הבוקר וגילינו את האנדרטה מחוללת לחלוטין. ננקה אותה ונשפר את המקום על אפם ועל חמתם של המחבלים"@ItayBlumental pic.twitter.com/CeJLXDT7QR — כאן חדשות (@kann_news) April 21, 2022

После вандализма к памятнику прибыла вдова раввина вместе с главой Совета Самарии Йоси Даганом.

בזמן שעל תמונת המחבל המורשע ברגותי שומר לוחם מגב בהוראת מי מהבכירים,

על האנדרטאות של הקדושים שנרצחו ברחבי מדינתנו לא שומר חייל, וככה נראית הבוקר האנדרטה של האיש הקדוש רזיאל שבח הי"ד.. pic.twitter.com/fP0J13PHWC — Patzti (@Patzti1) April 21, 2022

Яэль Шевах, вдова раввина Разиэля, сказала: «Мы проснулись сегодня утром и узнали, что памятник совершенно изуродован. Он забрызган красной краской, трудно игнорировать ощущение того, что цвет капает вниз и дает ощущение крови, которая наполняет все прошлые события».

פורעים השחיתו את האנדרטה לזכרו של הרב רזיאל שבח ז"ל בשומרון. תושבי חוות גלעד קיימו הבוקר במקום תפילת שחרית. pic.twitter.com/RGNYqjsxro — Elisha Ben Kimon אלישע בן קימון (@elishabenkimon) April 21, 2022

«Со всем этим и всей той болью, которую мы помним, мы все равно останемся здесь без страха, — подчеркнула Яэль. — Мы очистим памятник и улучшим место вопреки гневу террористов».

«Мы серьезно относимся к разрушению памятника в память о раввине Шевахе, — сказал Йосси Даган после прибытия на место происшествия. — Это шокирующее преступление, которое является не просто очередным актом вандализма, а его целью является подорвать чувство безопасности жителей Самарии и всего поселения».

Напомним, раввин Разиэль Шевах погиб летом 2018-го года при нападении палестинских террористов на шоссе у поселения Хават-Гилад, расположенного в Самарии.

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