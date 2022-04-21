Арабы осквернили памятник раввину Разиэлю Шеваху в Самарии

12:25, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Арабы облили краской памятник раввину Разиэлю Шеваху возле Хиват-Гилада в Самарии. Председатель Совета Самарии Йоси Даган сказал: «Ожидается, что оборонное ведомство отреагирует на этот инцидент очень жестко».

Арабы закрасили памятник раввину Разиэлю Шеваху в Самарии. Друзья раввина, прибывшие сегодня утром помолиться у его памятника, также подверглись нападению.

После вандализма к памятнику прибыла вдова раввина вместе с главой Совета Самарии Йоси Даганом.

Яэль Шевах, вдова раввина Разиэля, сказала: «Мы проснулись сегодня утром и узнали, что памятник совершенно изуродован. Он забрызган красной краской, трудно игнорировать ощущение того, что цвет капает вниз и дает ощущение крови, которая наполняет все прошлые события».

«Со всем этим и всей той болью, которую мы помним, мы все равно останемся здесь без страха, — подчеркнула Яэль. — Мы очистим памятник и улучшим место вопреки гневу террористов».

«Мы серьезно относимся к разрушению памятника в память о раввине Шевахе, — сказал Йосси Даган после прибытия на место происшествия. — Это шокирующее преступление, которое является не просто очередным актом вандализма, а его целью является подорвать чувство безопасности жителей Самарии и всего поселения».

Напомним, раввин Разиэль Шевах погиб летом 2018-го года при нападении палестинских террористов на шоссе у поселения Хават-Гилад, расположенного в Самарии.

Ранее Курсор писал, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору. 

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Автор материала:
Ирен Давид
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