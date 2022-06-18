В Китае произошел масштабный пожар на нефтехимическом заводе

По сообщениям местных СМИ, жители близлежащих деревень покинули свои дома, услышав громкий звук взрыва. В результате пожара погиб один человек.

На нефтехимическом заводе компании Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd. в Шанхае вспыхнул сильный пожар.

Пожар вспыхнул около 4 часов утра на заводе по переработке этиленгликоля, который является частью государственной нефтяной компании Sinopec Shanghai Petrochemical и располагается в промышленном парке в пригородном районе Цзиньшань.

Пожарным удалось локализовать пожар, говорится в заявлении компании.

Мощность нефтеперерабатывающего завода Sinopec Shanghai составляет 16 миллионов тонн сырой нефти в год и 700 000 тонн этилена.

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